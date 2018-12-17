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Adil Gür: 31 Mart'ta kazanan, çok küçük farkla kazanacak

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, 31 Mart akşamı olası seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu. Seçimlerde adayların birbirlerine yakın oy alacağını savunan Gür, İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin önde olduğunu söyledi. 31 Mart'ta kazanan yüzde 47-48, kaybeden de yüzde 46-47 oy alacak dedi.
17 Aralık 2018 10:11
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Adil Gür: 31 Mart'ta kazanan, çok küçük farkla kazanacak

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gül dün Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün adlı programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Gür, Mart 2019 yerel seçimlerde yüzde 45'in altında kalanın seçimde kaybedeceğini açıklayarak "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız. Adil Gür'e göre İstanbul'da aday olduğu taktirde Binali Yıldırım'ın mazanma olasılığı yüksek, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki önde.

Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programında Pınar Işık Ardor'un konğu olan A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gül, Mart 2019 yerel seçimlerin de Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemine benzer şekilde tek kazananı olan bir sisteme sahip olduğunu ifade ederek yerel seçimlerindeki tüm yerel yönetim seçim sonuçlarının tek kazananı olacağını söyledi. Türkiye'de geçmişte de yerel seçimlerde ittifaklar kurulduğu ve şimdi de ittifaklar kurulmuş olmasının beklenir olduğunu ifade eden Gür, yaptığı son anketin sonuçlarını da açıkladı. Sonuçlara göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın yüksek puanla kazanacağı, Ankara'da yarışın heyecanlı olacağını belirten Gür, anket sonuçlarına göre Mehmet Özhaseki'nin de Ankara'da önde gözüktüğünü dile getirdi.

KAZANAN YÜZDE 47-48'LE KAZANACAK

Adil Gür yerel seçimlerde yüzde 45'in altında kalanın seçimde kazanamayacağını da açıklayarak "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız" şeklinde konuştu. "Büyük şehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız" diyen Gür anket sonuçlarını şu şekilde yorumladı:

YILDIRIM'IN KAZANMA OLASILIĞI GÜÇLÜ

"İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı kesin ve beklenti yüksek. İstanbul, Türkiye'nin en muhafazakar şehri ve her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığı çok güçleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı ön planda ve kuvvetle muhtemel de aday ancak o İstanbullular tarafından tanınmayan bir isim. Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde değilim nitekim Sayın İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrasını çok kötü yönetti.
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