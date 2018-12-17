Yolda tartıştığı sürücüyü çekici araçla ezdi
|17 Aralık 2018 10:20
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde tartıştığı otomobilin sürücüsünü çekiciyle ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çekicinin şoförü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsü F.M'yi çekiciyle ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.
Arifiye 4. Sanayi Bölgesi'nde dün gece saatlerinde 54 FS 511 plakalı otomobilin sürücüsü F.M. (38) ile 54 ED 656 plakalı çekici sürücüsü H.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kaza ihbarı alan çekici sürücüsü, daha sonra olay yerinden ayrılmış, F.M. ise otomobiliyle H.K'yı takip ederek Şerefiye Mahallesi mevkisinde çekiciyi durdurmuş, tartışmanın büyümesi üzerine çekici sürücüsü aracıyla otomobil sürücüsünü ezmişti.
Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.M, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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