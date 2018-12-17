Yargıtay, kaçan tutukluyu öldüren polisin cezasını 10 yıla yükseltti

Aydın'da 4 Mart 2012 tarihinde çıkarıldığı mahkemede tutuklanınca adliye önünden kaçarken kendisini durdurmak isteyen polisin tabancasından çıkan kurşunla vurulan Mahir Zorbey Demirkaya davasında Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkemenin 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdiği polis memuru M.S.'ye bu defa 10 yıl hapis cezası verildi.

Bilindiği gibi; Tunceli'deki birliğinde vatani görevini yaparken izinli geldiği Aydın'da kız arkadaşının ailesinin şikayetiyle 3 Mart 2012'de gözaltına alınan Mahir Zorbey Demirkaya, asker kaçağı olduğu için nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken, polislerden adliye önünde bekleyen annesi ile kelepçesiz vedalaşma talebinde bulunan Mahir Zorbey Demirkaya, kelepçesiz vaziyette annesi ile vedalaşırken polislerin elinden kaçınca kendisini durdurmak isteyen polis memuru M.S.'nin silahından çıkan kurşunla vurulmuş ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra polis memuru M.S. tutuklanmış ve hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan polis memuru M.S. hakkında duruşmalar sonunda yerel mahkeme 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Bunun üzerine Mahir Zorbey Demirkaya'nın yakınları bir üst mahkemeye başvurarak kararın bozulmasını talep etti. Yargıtay'a giden dosya incelendikten sonra kararı bozan üst mahkeme Mahir Zorbey Demirkaya'nın ölümünde polis memurunun "Kişinin yakalanmasına sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde ateş edebilir" hükmüne aykırı ateş ederek şüphelinin ölümüne sebebiyet verdiğine' hükmetti. Daha önce 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen polis memuruna bu defa 10 yıl hapis cezası verildi.