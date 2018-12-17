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Elektrik akımına kapılan Fatsalı işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da iki gün önce inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak tedavi altına alınan Ordu'nun Fatsa ilçesi Aslancami Mahallesi nüfusuna kayıtlı Aslan Dinç, hastanede gerçekleşen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
|17 Aralık 2018 10:26
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İnşaatta çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan Aslan Dinç, İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 gün süren tedavi sürecinde Aslan Dinç yapılan müdahalelere cevap vermeyince yaşam mücadelesini kaybetti.
Memleketi Fatsa ilçesinde Aslan Dinç'in ölümü büyük üzüntü ile karşılanırken cenazesinin yarın aynı mahallede ki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
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