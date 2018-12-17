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Genel Kurul'da bakana 'istifa' protestosu

(TBMM genel kurulunda, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, CHP'li Milletvekilleri "İstifa" sloganları attı ve "İstifa" yazılı dövizler açtı
17 Aralık 2018 10:39
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Genel Kurul'da bakana 'istifa' protestosu

(TBMM genel kurulunda, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, CHP'li Milletvekilleri "İstifa" sloganları attı ve "İstifa" yazılı dövizler açtı. CHP Milletvekillerine, AK Partili milletvekilleri alkışlayarak karşılık verdi. Birleşime beş dakika ara verildi.


TBMM'de CHP'li vekillerden istifa çağrısı
DHA
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