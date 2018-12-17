Kadın esnaf ve sanatkar sayısı arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 milyon 749 bin 141 esnaf ve sanatkarın 283 bin 821'inin kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Kadın esnaf ve sanatkarımızın oranı bir yılda yüzde 15,58'den yüzde 16,23'e yükseldi. Bu oranın artması, teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından sevindirici ancak yeterli değil." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, geçen yıl kasım ayı sonunda 264 bin 252 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının, bu yılın kasım ayı sonunda 19 bin 569 artarak 283 bin 821'e ulaştığını bildirdi. Kadın esnaf ve sanatkarın toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranının ise bir yılda yüzde 15,58'den yüzde 16,23'e yükseldiğine dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu oranın artması, teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından sevindirici ancak yeterli değil. Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Öyle ki 34 bin 881 kadın esnafımız bakkal, büfe ve market işletiyor. 24 bin 609 kadın esnafımız lokantacılık, 24 bin 277 kadın esnafımız kuaförlük, 11 bin 989 kadın esnafımız pazarcılık, 11 bin 573 kadın esnafımız konfeksiyonculuk yapıyor."

Palandöken, illerin nüfusuna göre kadın esnaf ve sanatkar oranlarına bakıldığında Çanakkale'nin başı çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de nüfusun yüzde 0,87'sini oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 23,06'lık payına sahip. İkinci sıradaki Muğla'da nüfusun yüzde 0,83'ünü oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 20,65'ine tekabül ediyor. Üçüncü sıradaki Burdur'da nüfusun yüzde 0,8'ini oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 20,02'sini oluşturuyor. Nüfusa göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (yüzde 0,05), Ağrı (yüzde 0,06), Batman (yüzde 0,07) olarak görülüyor."