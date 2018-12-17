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Bütçe Kasımda 7.6 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi imar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi. Bütçe ekimde 5.4 milyar TL açık vermişti. Ekim ayında yıllık bütçe açığı 75 milyar TL olmuştu. Kasımda faiz dışı fazla 14.8 milyar TL oldu
17 Aralık 2018 11:21
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Bütçe Kasımda 7.6 milyar TL fazla verdi

İmar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile bütçe kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar lira oldu.

AÇIK 54.5 MİLYAR TL'YE İNDİ

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artışla 690.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745.4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7.6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54.5 milyar lira açık verdi.
Anadolu Ajansı
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