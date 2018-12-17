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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 73 santimetre ile Ergan'da, en az ise 4 santimetre ile Çambaşı'nda ölçüldü
17 Aralık 2018 11:23
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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 73 santimetre ile Ergan oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 73, Nemrut'ta 72, Palandöken'de 60, Kartalkaya'da 58, Erciyes'te 57, Sarıkamış ve Kartepe'de 56, Uludağ'da 38, Ilgaz'da 33, Konaklı'da 29, Davraz'da 26, Saklıkent'te 20, Kop'ta 14, Denizli'de 11, Yıldıztepe'de 10 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2018 En düşük En yüksek
Erciyes
ÇB -2 0
Ilgaz
YY -3 4
Kartalkaya KY -2 4
Kartepe
YY 2 5
Nemrut Dağı KY -6 3
Palandöken KY -5 -2
Sarıkamış KY -6 -1
Uludağ ÇB 0 3
Yıldıztepe YY -2 5
Anadolu Ajansı
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