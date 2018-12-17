Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 73 santimetre ile Ergan'da, en az ise 4 santimetre ile Çambaşı'nda ölçüldü
|17 Aralık 2018 11:23
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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 73 santimetre ile Ergan oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 73, Nemrut'ta 72, Palandöken'de 60, Kartalkaya'da 58, Erciyes'te 57, Sarıkamış ve Kartepe'de 56, Uludağ'da 38, Ilgaz'da 33, Konaklı'da 29, Davraz'da 26, Saklıkent'te 20, Kop'ta 14, Denizli'de 11, Yıldıztepe'de 10 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.12.2018
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|-2
|0
|Ilgaz
|YY
|-3
|4
|Kartalkaya
|KY
|-2
|4
|Kartepe
|YY
|2
|5
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|3
|Palandöken
|KY
|-5
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-6
|-1
|Uludağ
|ÇB
|0
|3
|Yıldıztepe
|YY
|-2
|5
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