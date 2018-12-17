ABD'li albay Türk askerine 'terörist' dedi
|17 Aralık 2018 11:39
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Alman gazeteci Julian Röpcke, Ryan'ın "Terörist Türk askerler Rojava'lı sivilleri hedef aldı. Okuldan eve yürüyen küçük bir kızı öldürdüler" şeklinde yazılmış bir tweeti retweet ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
'Terörist' olmakla suçladığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığını öne süren paylaşım büyük tepki çekti.
Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.
ABD'li albay, skandal paylaşımı ortaya çıkaran ve kendisine tepki gösteren gazeteci Röpcke'yi Twitter'dan engelledi. Röpcke bunun üzerine 'Gazeteciler işini yaptığı için engelleniyor mu? Engelimi kaldır. Benim bir suçum yok' diyerek tepki gösterdi.
Tepkilerin büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı komutan, 40 kelimeden oluşan paylaşımın tamamını okumadığını savundu.
Albay Ryan'ın retweet ettiği hesabta ise profilin amacı 'Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı devam eden askeri eylemleri resmileştirmek' olarak açıklanmış.
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