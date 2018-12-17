Rüyadan etkilenerek kitap yazan 9 yaşındaki çocuk 4. kitabını tamamladı

Mustafa-Zuhal Coşkun çiftinin ilk çocukları olan Hüseyin Mirhat Coşkun, gördüğü rüyadan etkilenerek kitap yazmak istedi.

Düşüncesini aynı zamanda tarih öğretmeni olan ve kitap yazan babasıyla paylaşan Hüseyin Mirhat Coşkun, destek görmesi üzerine ilk hikaye kitabını yazmaya başladı.

"Kahraman Denizci" adını verdiği ilk kitabını ilkokul birinci sınıfa giderken yazan Hüseyin Mirhat Coşkun, daha sonra "Gizemli Orman", "Bataklıkta Bir Gün" ve "İki Hırsız Bir Çocuk" adlı hikaye kitaplarını tamamladı. Bu kitaplardan "Gizemli Orman" ve "Kahraman Denizci" adlı kitapları piyasa çıkan Hüseyin Mirhat Coşkun'un diğer iki kitabı ise baskıya hazırlanıyor.

Arkadaşları tarafından "kitap kurdu" olarak bilinen Coşkun, çevresindekilere de örnek oluyor.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma ve yazmayı 5 yaşında öğrendiğini söyledi.

Coşkun, okuma ve yazmayı çok sevdiğini belirterek, ilkokula başlamadan önce 90'a yakın hikaye kitabı okuduğunu ifade etti.

İlkokul ikinci sınıfta 400'e yakın hikaye kitabı okuduğunu dile getiren Coşkun, "Tarih kitapları yazan babamı kendime örnek aldım. Babam, tarih kitabı yazarken ben de hikaye kitabı yazabilirim diye düşündüm. Daha sonra gördüğüm bir rüyadan etkilendim. Sabah uyandığımda babama gördüğüm rüyayı hikayeye dönüştürmek istedim ve ilk hikaye kitabımı bu şekilde yazdım." dedi.

Coşkun, çok kitap okuduğundan dolayı arkadaşlarının kendisini "kitap kurdu" olarak bildiğini anlatarak, ailesinin kendisine kitap yetiştirememesinden dolayı Adıyaman İl Halk Kütüphanesine kayıt yaptırdığını kaydetti.

Hedeflerinden bahseden Coşkun, "En büyük hedefim inşaat mühendisliği ya da mimar olmak. Çok okumak gerektiğine inanıyorum. Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı sorusunun cevabını her ikisini de yapmak diyorum. Hem gezerken hem de okuyarak öğreniyorum." diye konuştu.

Ev işlerinde annesine de yardım ettiğini belirten Coşkun, bunun kendisini mutlu etiğini kaydetti.

Kitapları hakkında bilgi veren Coşkun, dört kitap yazdığını "Farelerle Dans" adlı hikaye kitabını ise yazmayı planladığını söyledi.

- "Kitap yetiştiremiyorum"

Baba Mustafa Coşkun ise oğluna ana sınıfından okuma ve kitap yazma alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını ifade etti.

Kendisi tarih kitapları yazarken oğlunun da kendisinden etkilendiğini dile getiren Baba Coşkun, şöyle devam etti:

"Mirhat, yazmaya hevesli bir çocuk. Çocuğumun Türkiye'nin en genç yazarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben ve annesi oğlumuza destek verdik. Çocuğum sonra üç kitap daha yazdı. Yazdığı kitaplardan ikisi piyasaya çıktı. Ayrıca kitapları Kültür Bakanlığına kayıtlıdır. İki kitabı ise baskıya hazırlanıyor, yakın zamanda çıkacak. Çok disiplinli, kitap yetiştiremiyorum."

Çocuğunu çok gezdirdiğini aktaran Coşkun, oğlunun insanlığı yararlı bir birey olmasını temenni etti.

Coşkun, çocuğunun hayallerini desteklediğini bildirerek, "Yazarlık konusunda gidebildiği yere kadar gitmesini sağlayacağım. Kaliteli bir eğitim için elimden gelen her şeyi yaparım." diye konuştu.

Anne Zuhal Coşkun da çocuğunun internet bağımlısı olacağına kitap okumasını tercih etmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.