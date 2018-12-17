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İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Kanal İstanbul Projesi) İlk yerleşimi de orada, 3. Havalimanı'nda çalışanlara yapacağımız, ilk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var. Bunun da inşallah Şubat ayında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz
17 Aralık 2018 12:08
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İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut'a ait 3 milyon 600 bin metrekarelik alanda İstanbul Havalimanı çalışanları için ilk etapta 7 bin konut yapılacağını bildirdi.

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katılmak için gittiği Polonya'nın Katoviçe kentinde gazetecilere Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi kapsamında offshore finans merkezi adası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Biz, öncelikli olarak, Kanal İstanbul Projesi'ne yoğunlaştık. Kanal İstanbul'un 1/100.000 ölçekli planları hazır, bunları yayımlamadık ama hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da ihale sürecini yürütüyor. İhaleye esas olmak üzere onlar bize belli noktalar verdiler. Buraların alt ölçekli planları da bitiyor. Yani 5000'lik, 1000'lik planları da çalışılıyor." diye konuştu.

Kanal İstanbul güzergahı içinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Kurum, "Buranın master planı yapılırken, bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar da yaptık. Belki bu süreçte önceliğimiz bizim Kanal İstanbul Projesi olduğu için oraya yoğunlaşıyoruz. İleriki süreçte bu çalışmalar daha çok ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfus öngörüldüğüne dikkati çeken Kurum, buraya yapacakları konut projelerini aynı zamanda İstanbul'un deprem dönüşümünde rezerv konut olarak kullanmak istediklerini belirtti.

- "İlk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var"

Kurum, bu projelerin Türk kültürüne ve mimarisine uygun, yatay yapılaşmış ve estetik projeler olmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şehir meydanlarının olduğu, meydanların etrafında camiler, yeşil alanlar, sosyal alanların yerleştiği örnek bir proje olsun istiyoruz hatta bunun belki bir kısım örneğini de Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut'un beraber 3 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı var, orada yapacağız. İnşallah ilk yerleşimi de orada, 3. Havalimanında çalışanlara yapacağımız, ilk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var. Bunun da inşallah Şubat ayında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Bu projede zemin artı 4'ü geçmeyecek. Örnek bir proje olacak ve 3. Havalimanında çalışanların erişiminin kolay olduğu bir proje olarak karşımıza çıkacak." dedi.

Anadolu Ajansı
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