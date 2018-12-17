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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
17 Aralık 2018 12:20
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3890 5,3900
Avro 6,1050 6,1060
Sterlin 6,7700 6,8040
ANKARA
ABD Doları 5,3550 5,4150
Avro 6,0550 6,1250
Sterlin 6,6860 6,8360

Anadolu Ajansı
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