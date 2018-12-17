Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|17 Aralık 2018 12:20
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,3890
|5,3900
|Avro
|6,1050
|6,1060
|Sterlin
|6,7700
|6,8040
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3550
|5,4150
|Avro
|6,0550
|6,1250
|Sterlin
|6,6860
|6,8360
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