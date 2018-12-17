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O polis tanıdık çıktı

İSTANBUL Emniyeti'nin düzenlediği rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan iki polis memurundan biir olan H.Y'nin, Temmuz 2011 yılında İzmir Karabağlar Polis Merkezi'nde, Fevziye Cengiz'i yanındaki 2 memurla darp eden kişi olduğu ortaya çıktı
17 Aralık 2018 12:32
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O polis tanıdık çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ni baskın yaparak H.Y ve M.D adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memurları yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O POLİSLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Tutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz'in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

PARA CEZASINA 24 TAKSİT YAPILMIŞTI

Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz'i, "polise hakaret ettiği" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y'yi de, Cengiz'i dövmelerini "basit yaralama" kapsamında görmüştü.

Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti.

İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.


O polis tanıdık çıktı
DHA
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