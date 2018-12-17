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İstanbul'da Kısıklı'da bomba koyan 2 şüpheli gözaltına alındı
Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçe duvarına el yapımı zaman ayarlı bomba koyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
|17 Aralık 2018 12:44
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- Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçe duvarına el yapımı zaman ayarlı bomba koyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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