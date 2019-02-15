1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?

Yönetici ve öğretmenler, yalnızca hafta içinde ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaktadır. Hafta sonlarına rastlayan milli ve mahalli bayram günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarına yönelik bir düzenleme ise bulunmamaktadır.
 15 Şubat 2019 10:01
Yazdır
Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 Nolu Genelgesinin 11. bendinde, ek dersle ilgili kararın 16. maddesinde yer alan ders görevinin yapılmış sayılacağı halleri açıklamıştır.

"Resmi tatillere (Cumartesi ve Pazar) denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?" sorusuna Bakanlık yukarıdaki genelgesiyle; "Söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmi tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır." şeklinde cevap vermiştir.

Ayrıca Bakanlık bu şeklideki bir soruyu aşağıdaki yazısıyla cevaplamıştır.

Bakanlık görüş yazısında; Yönetici ve öğretmenlerin, yalnızca hafta içinde ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunduğu; hafta sonlarına rastlayan milli ve mahalli bayram günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı açıklamıştır.

İşte o görüş yazısı;

Fakat Bakanlık resmi tatil olan Cumartesi ve Pazarın tekrar tatil olamayacağından hareketle bu günlerde yapılamayan derslere ek ders ödenmez, tatilin tatili olmaz mantığıyla konuya yaklaşmakta ise de bu genelge ve görüş yazısında bir tezatlık bulunmaktadır.

Şöyle ki; Resmi bayramlar, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geldiğinde o günlerde otomatik olarak bayram nedeniyle eğitim öğretim yapılmamaktadır.

Ders yapmak isteyen öğretmen ve öğrencilere Resmi bayramlar, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geldiğinde ders yaptırılabilir mi? Elbette bayram nedeniyle yaptırılamaz.

Peki, bu işin mantığı nedir? Madem o günler, Cumartesi ve Pazar olmaları nedeniyle resmi tatil ise neden eğitim öğretim yapılmaktadır? Bu günlerin Pazartesiden farkı nedir? Bu günlere resmi bayramlara denk gelirse neden ek dersler kesilmektedir? Sorularına cevap bulunamamaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?
16 Ocak 2019 10:14		 Müdür yetkili öğretmenlere, 2 görev verilmeyecek
29 Aralık 2018 00:05
MEB, 'Aralık ayı ek dersleri 1 Ocaktan önce ödensin' dedi
24 Aralık 2018 00:04		 Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılacak?
19 Aralık 2018 10:10
Geçici okul yöneticisi olarak görevlendirilen öğretmenlere hangi ek ders ücretleri ödenir, hangileri ödenmez?
15 Aralık 2018 10:00		 Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
05 Aralık 2018 11:00
MEB, kurum dışı görevlendirmeler de ödenen ek derslerin yasal faizi ile birlikte geri alınmasını istedi
29 Kasım 2018 10:02		 Özel eğitim öğretmenlerine nöbet ücretleri %25 fazlasıyla ödenecek
28 Kasım 2018 00:04
MEB'den şube rehber öğretmenlerine ek ders ücreti açıklaması
31 Ekim 2018 17:01		 Öğretmene 21 saatin üzerinde resen ek ders görevi verilebilir mi?
23 Ekim 2018 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuzgun 2
günaydın sözlük 2
insanı ayakta tutan iki şey 2
Emoji 1
İşsizlik ödeneğinin işverenlere verilmesi 1
Leyla ile Mecnun 2
batıl inanç 3
ulaşgkc 2
sevgi 1
Ozan arif 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam