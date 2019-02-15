Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?
|15 Şubat 2019 10:01
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Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 Nolu Genelgesinin 11. bendinde, ek dersle ilgili kararın 16. maddesinde yer alan ders görevinin yapılmış sayılacağı halleri açıklamıştır.
"Resmi tatillere (Cumartesi ve Pazar) denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?" sorusuna Bakanlık yukarıdaki genelgesiyle; "Söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmi tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır." şeklinde cevap vermiştir.
Ayrıca Bakanlık bu şeklideki bir soruyu aşağıdaki yazısıyla cevaplamıştır.
Bakanlık görüş yazısında; Yönetici ve öğretmenlerin, yalnızca hafta içinde ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunduğu; hafta sonlarına rastlayan milli ve mahalli bayram günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı açıklamıştır.
İşte o görüş yazısı;
Fakat Bakanlık resmi tatil olan Cumartesi ve Pazarın tekrar tatil olamayacağından hareketle bu günlerde yapılamayan derslere ek ders ödenmez, tatilin tatili olmaz mantığıyla konuya yaklaşmakta ise de bu genelge ve görüş yazısında bir tezatlık bulunmaktadır.
Şöyle ki; Resmi bayramlar, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geldiğinde o günlerde otomatik olarak bayram nedeniyle eğitim öğretim yapılmamaktadır.
Ders yapmak isteyen öğretmen ve öğrencilere Resmi bayramlar, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geldiğinde ders yaptırılabilir mi? Elbette bayram nedeniyle yaptırılamaz.
Peki, bu işin mantığı nedir? Madem o günler, Cumartesi ve Pazar olmaları nedeniyle resmi tatil ise neden eğitim öğretim yapılmaktadır? Bu günlerin Pazartesiden farkı nedir? Bu günlere resmi bayramlara denk gelirse neden ek dersler kesilmektedir? Sorularına cevap bulunamamaktadır.
Ahmet KANDEMİR
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