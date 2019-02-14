Muvafakat alıp geçiş yapan memur, eski kurumuna nasıl döner?
|14 Şubat 2019 14:03
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SORU: KPSS'den merkezi atamayla .. Bakanlığındaki şöfor kadrosundan .... kurumundaki mühendis kadrosuna muvaffakat alarak geçiş yaptım. Muvafakatımın iptal edilerek eski kurumuma eski kadroma iademi talep edebilir miyim? İzlemem gereken yol nedir?
CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi aşağıdaki şekildedir.
"Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri:
Madde 74 -Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
DEĞERLENDİRME
Yeni kurumunuzda mühendis kadrosunda göreve başlamış iseniz artık nakil işleminin iptal edilmesi mümkün değildir.
Henüz nakil işlemi tamamlanmadıysa çalıştığınız kuruma dilekçe vererek nakil talebinizden vazgeçtiğinizi bildirmeniz gerekir.
Yeni kurumunuzda işe başladıysanız, eski kurumunuza dilekçe vererek nakil talebinde bulunmanız gerekir. Yeni kurumunuzun muvafakat vermesi durumunda eski kurumunuza dönebilirsiniz. Kısaca ifade etmek gerekirse, eğer işe başlamış iseniz eski kurumunuza ancak yeni ve eski kurumunuzun uygun görmesi halinde eski görevinize dönebilirsiniz.
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