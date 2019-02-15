Göreve engelli olarak giren memur, nasıl emekli olur?

SORU: Merhaba 23.03.2011 tarihinde sgk lı olarak işe başladım 15.09.2014 tarihinde işten ayrıldım. Toplamda 1252 gün sigortam var. 05.11.2014 tarihinde engelli memur olarak çalışmaya başladım. 3.derece vergi indiriminden yararlanıyorum. Bu şartlarda hangi yılda emekli olabilirim, yardımcı olurmusunuz vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler

CEVAP: Hakkınızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanlarda engel durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları;

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca memurun çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verilen memurların, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verilen memurlar için ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş grubunu tamamlama şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılır.

Diğer koşullar ve ek bilgiler:

-Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir.

-Memurun, memurluktan önce işçilik, esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinde hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

- Engellilik oran durumunun son tespit yeri Sosyal Güvenlik Sağlık Kuruludur.

- Vergi indirimi genelde görev aylıklarından vergi kesilmemesini sağlar. Emeklilik yönünden esas alınmamaktadır.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

1) Göreve girmeden önce şayet % 60 oranında bir engelliliğiniz var ise en az 15 yıldan beri sigotalı olmanız ve toplamda 3960 gün priminiz olursa engelli aylığı için müracaat edebilirsiniz. Yani 23/03/2011 + 15 = 23/03/2026 + 3960 gün

2) Şayet engellilik oranınız % 50 ile 59 arasında ise 16 yıl sonunda ve 4320 gününüz olduğunda, yani 23/03/2011+23/03/2027+4320 gün.

3) Şayet engellilik oranınız % 40 ile 49 arasında ise bu defa 18 yıl sonunda ve 4680 gününüz olduğunda, yani 23/03/2029+4680 gün.

Bu şartları taşımanız durumunda memur iken Kurumunuz aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunuza müracaat edebilirsiniz.