Polis memur iken memurluğa geçiş yapanlar, polis okul süresini borçlanabilir mi?, polislikte kazandıkları fiili hizmet zammından yararlanabilir mi? Staj sürresini borçlanabilir mi? 1999 yılındaki 10 günlük SSK'lı hizmet süresi bir şey sağlar mı?

SORU: 20.08.1999 tarihinde başlamak üzere 10 gün ssk hizmetim mevcut.

02.07.2001 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım.

2000 yılında polis okuluna başladım, süre 9-10 ay.

01.07.2005 tarihinde ayrılarak başka bir kuruma GİH sınıfında naklen geçiş yaptım. 04.07.2005 tarihi itibari ile GİH sınıfında memuriyetimi sürdürmekteyim. 1997 yılında askerlik hizmetimi yaptım ve 18 ay borçlandım.

Ayrıca 2 yıllık Yüksekokul mezunuyum (1994-1996), 1995 yılında 1 ay süre ile stajım mevcut.

Bu durumda polis okulu süresini borçlanabilir miyim? Staj süresini de borçlanabilir miyim? Fiili hizmet zammı uygulamasından yararlanabilir miyim? Yararlanır isem ne şekilde olur. (fiili hizmet tamamını mı yoksa yarısı mı?) Bu şarlar altında ne zaman emekli olurum.

Doğum tarihi: 20.09.1975

Cinsiyet: erkek

20.08.1999 - 30.08.1999 10 gün ssk

02.07.2001 - 01.07.2005 polis memurluğu

Devamında 04.07.2005 GİH (memurluk halen devam ediyor)

20.08.1997 - 20.02.1999 askerlik hizmeti (1 yıl 6 ay borçlanıldı)

Eylül 2000 - Haziran 2001 polis okulu (yaklaşık 9-10 ay)

İlginize teşekkür ederim.

CEVAP: Polislikten memurluğa geçiş yapan ne zaman emekli olabilir? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler olarak;

- Staj sürelerinde SGK. Primleri yatmaz, bunun için hizmet sayılmaz. Bu sürelerdeki kısa vade primler sadece iş kazası ve meslek hastalığı içindir. Staj süresinin borçlanması bulunmaz.

- Polislikte elde edilen yıpranma süreleri her zaman geçerli olur. Memurlukta da bu süreler emeklilik hizmet süresine ve emeklilik yaş hesaplamasına dahil edilir.

- 2008 yılı Ekim ayından önce ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun kademelendirilmiş yaş gruplarını belirleyen 205 inci maddesi, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar içinse 39 uncu maddesi emekliliklerinde dikkate alınır.

- Kademelendirilmiş yaş grubuna girilebilmesi için 23/05/2002 tarihinde en az 3 yıllık bir hizmet gerekir. Yoksa kadın ise 58 erkek ise 60 yaş grubuna dahil olunur.

- Polis okulları olsun, borçlanmaya tabi olunan hizmetler olsun her zaman SGK'ya borçlanma yapılarak hizmet kazanılır.

- Staj süresi borçlanma kapsamına dahil olmaz.

Açıklamalarımız bağlamında verdiğiniz bilgilere göre değerlendirmemiz;

- 23/05/2002 tarihinde toplam hizmet sürenizin yıpranma sürenizle birlikte yaş grubunuzu 58 yaş olarak belirler. Memurluktan emekliliğiniz 58 yaşınızı dolduracağınız tarih olmakla birlikte polislik mesleğinden kazandığınız 1 yıllık yıpranma süreniz bu yaş grubundan indirileceğinden 57 yaşınızı tamamlayacağınız tarih emeklilik tarihiniz olur.

- Ancak, 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olan 9-10 aylık poliis okul sürenizi borçlanma yaptığınız takdirde yaş grubunuz 57 yaş olarak belirlenir, 1 yıl yıpranma sürenizde düşüldüğünde 56 yaş olarak belirlenir.

- Bu yaş gruplarını tamamlamanız ve 25 yılda hizmet süreniz bulunduğunda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

- 8 Eylül 1999 tarihinden önceki çalıştığnız ve SGK. Primleri yatırılmış olarak değerlendirdiğimiz 10 günlük işçilik süreniz sizi kademelendirilmiş yaş grubuna dahil etmekte, yoksa otomatik olarak 60 yaş grubuna dahil olmanız gerekecekti. Değerlendirmelerimiz de bu 10 günlük süreniz esas alınarak yapılmıştır.