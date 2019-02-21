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Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?

Memuriyet öncesi BağKur'lu süreler, memurun derece kademesini, yani ek göstergeyi artıran intibak işlemine dahil edilmez. Sadece SGK primlerinin ödenmesini sağlayan intibak işlemine ilave edilir.
 21 Şubat 2019 00:05
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Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?

SORU: 01.03.1988 tarihinde tarım bağkura kayıt yaptırdım. 30.12.1993 tarihinde devlet kurumunda göreve başladım. Devlet kurumunda göreve başladıktan hemen sonra 5 yıl 9 ay 13 gün bağkur hizmetimi emekli sandığına aktardım. Maaş bordroma baktığım zaman iki tana derecem var yani maaş derece (5-9) emekli keseneği (4-9) olarak gösteriyor. 25 yıl da emekli sandığı hizmetim var. Toplamda 31 yıl fiili hizmet yılım oluyor. Emekliliğim doldu. Şunu öğrenmek istiyorum, emekli olduğumda emekli ikramiyesini 25 yıldan mı yoksa 31 yıl üzerinden mi alacağım ve emekli maaşım kaç yıl üzerinden bağlanacak ?. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP: Sosyal güvenlik işlemlerinde emekli ikramiyeleri veya kıdem tazminatları sadece kamu işyerlerinde geç en süreler ile sınırlı olmaktadır.

Memurlar emekli ikramiyelerini 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmü kapsamında alırlar.

Bu madde kurallarına gore;

- Çalışma sürelerinin tamamı memurluk olanlara aylık bağlandığı tarihte her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir.

- Şayet çalışma sürelerinin tamamı memurluk olmayıp, bu çalışmalar içerisinde işçilik, esnaflık gibi süreler varsa bu çalışma süreleri de 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükmü uyarınca birleştirilerek aylık bağlanmakta, ancak aylık bağlanan bu sürelerden sadece kamu işyerlerinde geçen sigortalı sürelere emekli ikramiyesi ödenmekte, ancak bu işyerlerinde geçen sigortalı sürelere emekli ikramiyesi ödenmesi için de işçilik sürelerine kıdem tazminatı ödenmemiş olması ve kıdem tazminatı ödenmesine hak kazanılacak şekilde işçilik çalışmalarının sona ermesi gerekmektedir.

- Ancak, emekli ikramiyesi sadece kamu işyerlerinde geçen süreleri kapsadığından kendi adına çalışılan yani BAĞ-KUR statüsünde geçen süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır. Yani, Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendilerine ait işlerdir. Başka bir işverene tabi olarak yapılan işler değildir. Ortada bir hizmet akdi bulunmaz. Bu nedenle Bağ-Kurlu süreler emekli ikramiyesinde ve kıdem tazminatında değerlenmez. Bu süreler karşılığında bir ödeme yapılmaz.

- Tüm çalışılan süreler, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmış süreler memurun emekli aylığının hesabında dikkate alınır. Emekli aylık tutarları artar.

- Esnaflık süreleri memurun derece kademesini, yani ek göstergeyi artıran intibak işlemine dahil edilmez. Sadece SGK primlerinin ödenmesini sağlayan intibak işlemine ilave edilir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Esnaf olarak geçen sürelere emekli ikramiyesi tutarı olarak bir ödeme alamazsınız. Yalnızca bu süreler emekli aylık bağlama oranınızı, dolayısıyla aylık tutarınızı artırır, emeklilik yaş grubunuzun belirlenmesine katkı sağlar.

Hizmetleriniz bu şekilde olduğunda, emekli olduğunuzda emekli aylığınızın 31 yıl üzerinden,

Emekli ikramiyenizin de 25 yıl üzerinden hesaplanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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