Koordinatörlük görevine, kar yağışı nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders ödenir mi?
|21 Şubat 2019 10:05
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2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı ikinci bölümünün 2. maddesi şu şekildedir:
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."
Ek derslerle ilgili Kararın 4. maddesinde ise; "Bu Kararda geçen; ... b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri, ... f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,... ifade eder. " hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede eğitim kurumlarında görevli koordinatör öğretmenlerin, kar ağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri işletmelerde meslek eğitimi ile bölüm atölye ve laboratuvar şefliği karşılığında öngörülen ek ders Grevlerini yapmış sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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