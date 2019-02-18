Müdür yetkili öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli midir?

Bir sendika tarafından müdür yetkili öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatillerinde bir kısım illerde öğretmenler gibi izin verildiği, bir kısım illerde ise izin verilmeyerek yarıyıl ve yaz tatillerinin engellendiği yönünde bilgiler gelmektedir. İllerde yapılan bu farklı uygulamamaların ise müdür yetkili öğretmenleri mağdur ettiği görüldüğünden sorunun çözüme kavuşturulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması adına Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazarak müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılıp sayılamayacakları konusunda görüş verilmesini istenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sendikaya gönderilen görüş yazısında özetle "Bu bağlamda, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde bağımsız müdürlüğü olmayan okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenler, müdüre ait yönetim hizmetlerini yürütmekle birlikte yönetici sayılmadığından yarıyıl ve yaz tatillerini öğretmenler gibi kullanmaları gerekmektedir." denilerek müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerini öğretmenler gibi kullanmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

İşte o görüş yazısı;

Buna göre; Müdür yetkili öğretmenler hem yarı yıl hem de yaz tatillerinde öğretmenler gibi izin kullanabileceklerdir.

Ahmet KANDEMİR