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Görev iade edilen öğretmenlere sınav görevi veriliyor mu?

Kamu görevinden ihraç edilen ve komisyon kararına binaen göreve iade edilen öğretmenlerin MEBBIS sistemi üzerinden sınav görevi başvurusunda bir engel bulunmamaktadır.
 14 Şubat 2019 10:00
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Görev iade edilen öğretmenlere sınav görevi veriliyor mu?

Kamu görevinden ihraç edilen öğretmenlerden komisyon kararına binaen göreve iade edilenlere KHK uyarınca tüm özlük ve sosyal haklarının verilmesi ve kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi işleme tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu kapsamda bulunan öğretmenlerden bazılarının MEBBİS Modülü üzerinden sınav görevine müracaat edemedikleri, sorunun çözülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettiklerinde kendilerine Bakanlık tarafından görev verilmediğinin ifade edildiği ve talepleri ile ilgili bir işlem yapılmadığı belirtilerek bu şekilde tesis edilen bir işlem varsa ivedilikle durdurulması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında yapılan sınavlarda görev alacak salon görevlileri Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBIS) üzerinden başvuru yapan öğretmenler arasından iki kademeli onay işlemi ve puan önceliğine göre belirlenmektedir, boş kalan görevler ise ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılan görevlendirmeler ile tamamlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistem ile yapılan sınavlarda görev alacak salon görevlilerinin belirlenmesi sürecinde hangi personelin görev alacağı veya almayacağı konusunda bir dahli olmadığı gibi kamu görevinden ihraç edilen ve komisyon kararına binaen göreve iade edilen öğretmenlerin MEBBIS sistemi üzerinden görev başvurusunu engellemek, bu personele sınav görevi vermemek yönünde bir tasarrufu bulunmamaktadır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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