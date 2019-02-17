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Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri ve ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları arasında imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" hükümlerine istinaden okullarda istihdam edilen özel güvenlik görevlisi personeline, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılıp yaptırılamayacağı konusunda MEB görüş yazısı.
 17 Şubat 2019 14:05
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Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?

Bilindiği üzere, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun "Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası" başlıklı 21 İnci maddesinde; "Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla. Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü hükümlerine istinaden okullarda istihdam edilen özel güvenlik görevlisi personeline, 5188 sayılı Kanunim 21 inci maddesi kapsamında kamu, kurum ve kuruluşları yer almadığından özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yaptırılması mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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