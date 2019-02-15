Öğretmenin kanser tedavisindeki yargı zaferi

Kanser tedavisi gören bir öğretmenin bir yıl boyunca üç haftada bir özel bir etkin maddeli ilaç kullanması gerektiğine dair rapora rağmen Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı etkin maddeli ilaçların ilaç bedelini ödemediğinden açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 26.04.2018 gün ve E: 2018/774 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu karara yapılan itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde reddedilmiş, ardından Ankara 17. İdare Mahkemesi 25.09.2018 gün ve E: 2018/774, K: 2018/1707 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir.

Bu karara rağmen 12.09.2018 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ilacın tekrar ödenmesi için başvuru yapılmıştır. Adı geçen kurum bu başvuruyu herhangi bir gerekçe göstermeden başvurunun uygun görülmediği gerekçesiyle reddetmiştir. Bunun üzerine yürütmeyi durdurma istemli açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 18.01.2019 gün ve E: 2018/2481 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İşte O karar;

Bu kararda dava konusu işlemin gerekçesinin somut olarak ortaya konulamadığı ve adı geçen doktor tarafından ilacın kullanımının hayati önemde olduğunun belirtildiği ifade edilmiştir.

Ahmet KANDEMİR