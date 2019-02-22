Kurumlararası geçici görevlendirmelerde uygulama karmaşası yaşanıyor!

Yasal düzenlemeler sonucunda kurumlararası geçici görevlendirmelerde kamu kurumları arasında uygulama karmaşası yaşanıyor !

Bildiğiniz üzere, kamu idarelerinde görevli personelin kurumlar arası geçici süreli görevlendirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 8 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede; "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı "Anayasada yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 178 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Kurumlararası Geçici Görevlendirme" başlıklı ek 25 inci maddede "Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir .

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir ." düzenlemesi yapıldı.

Yapılan bu düzenleme ile ilgili usul ve esasları içerecek yönetmelik aradan geçen altı aylık süreçte yayımlanmadı .

Bu nedenle, " ortadaki boşluktan dolayı " bazı kamu kurumları kurumlararası geçici görevlendirme işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesine göre işlem tesis ederken, " bazı idareler ise yönetmeliği beklemeksizin" 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre kurumlararası geçici görevlendirme işlemi yapmaktadırlar.

Dolayısıyla, öncelikle kurumlar arasında uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklama yapılması, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni hayata geçen geçici görevlendirme hakkı sözleşmeli personeli de kapsadığından yasal düzenlemede yayımlanacağı belirtilen yönetmeliğin de bir an evvel hayata geçmesi büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN