Hakem hastaneye sevkte yöntem değişti

Hatırlayacağınız üzere, 02 Mart 2017 tarihli "Sağlık Raporu Alınırken Sık Yapılan Hatalar İle Hakem Hastaneye Sevk Halleri" başlıklı haberimizde; devlet memurlarının almış oldukları hastalık raporlarının usul ve fen yönünden incelenmesi ile fenne aykırı raporlarda hakem hastane seçimi hakkında kapsamında bilgilendirmede bulunmuştuk.

Söz konusu yazımızda, fenne aykırı olduğu değerlendirilen raporlarda kurumların hakem hastaneyi Sağlık Bakanlığının 11/07/2016 tarihli "Sağlık Raporlarına İtiraz ve Hakem Hastane Seçimi" konulu yazısına uygun şekilde belirlemeleri gerektiğine dikkat çekmiştik.

Bu çerçevede, memurların fenne aykırı olduğu hususunda tereddüde düşülen durumlarda kurumların öncelikle durumu ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmelerini, burada fenne aykırı olduğu değerlendiren raporun alındığı yere göre yapılacak değerlendirme sonucunda memurun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hakem hastaneye sevki yapılmaktaydı.

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından 02 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe konulan "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın "Devlet Memurlarına Düzenlenen Tek Hekim Veya Sağlık Kurulu İstirahat Raporlarına İtiraz İşlemleri" başlıklı 7/2 maddesi ile değişikliğe gidilerek; "...memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, BAĞLI BULUNDUĞU KURUMCA DOĞRUDAN Bakanlığımızca belirlenen Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi'nde yer alan sağlık hizmeti sunucularından memurun bulunduğu yere en yakın aynı veya üst basamaktaki Bakanlığımıza bağlı bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır." denilmiştir.

Böylelikle, kamu görevlilerinin almış oldukları sağlık raporlarında fenne aykırı olduğu hususunda tereddüt hasıl olması halinde idareler memurların sevk edildiğine dair yazı ile ilgili hakem hastanelere doğrudan müracaat etmelerini sağlayacaklardır .

Kamu personelinin sevkinde memurun bulunduğu yere en yakın hakem hastane değerlendirilmesinde; memurun görev yaptığı veya ikamet ettiği yer anlamı çıkarılamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle yasal izinli veya sağlık izninin geçirildiği yere en yakın hakem hastaneye sevk edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından memurların raporlarının fenne aykırı olduğu hususunda hakem hastane olarak belirlenen kurumların listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN