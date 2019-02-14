Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliğinde Asgari Program Ölçütlerini belirledi
Yükseköğretim Kurulu, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitim öğretim verilebilmesi için asgari ölçütleri belirledi.
|14 Şubat 2019 11:01
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Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tıp, Sağlık ve Mühendislik programlarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla programların asgari koşullarını yeniden belirlediğini duyurmuştu.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari koşullara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.
Tıp Fakültelerinde eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Eczacılık programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Diş Hekimliği programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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