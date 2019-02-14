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18 maddelik torba kanunun tam metni

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 18 maddelik torba kanun teklifinin tam metni
 14 Şubat 2019 00:04
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18 maddelik torba kanunun tam metni

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 18 maddelik torba kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.

TEKLİF İÇERİĞİNE İLİŞKİN OLARAK MEHMET MUŞ ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin adı Adana Alparslan Türkeş olarak değişeceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "emeklilere verilen bayram ikramiyeleri engelli yardımı kesilmesin diye gelir testinde dikkate alınmayacak" ifadelerine yer verdi.

Kitap ve gazetede KDV'nin sıfırlanacağını belirten Muş, ek gösterge konusuna ilişkin, "alelacele seçim öncesi getirilmesini doğru bulmuyoruz. Teknik teferruatlı bir konu bu ama ajandamızda" dedi.

Muş, askerlik düzenlemesi konusundaki soruya,''Meclis'in takvimi şu anda dolu'' şeklinde cevap verdi.

Muş, cep telefonuyla ilgili ÖTV konusunda cumhurbaşkanına yetki verileceğini açıkladı.
Memurlar.Net
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