Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.
|14 Şubat 2019 01:35
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.
Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
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