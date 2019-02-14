İdris Naim Şahin, İyi Parti'nin adayı oldu
Sözcü Gazetesi, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in, İyi Parti'nin adayı olduğunu duyurdu
|14 Şubat 2019 01:37
|Yazdır
Sözü Gazetesi, Eski İçişleri bakanlarından İdris Naim Şahin'in, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.
Şahin, hayatını kaybeden 5 Tedaş işçisinin nasıl hayatını kaybettiğine dair inceleme yaptığı sırada, kendisinin gelişine sevindiğini söyleyen vatandaş Mustafa Boğaçayır'a inanmayıp, "Hadi takla at, oyna görelim" sözüyle siyasi tarihe geçmişti.İYİ Parti'den İdris Naim Şahin açıklaması
26 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Soylu: Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum
15 Şubat 2019 15:53
|Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58