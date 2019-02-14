Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Yürülükten Kaldırıldı
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|14 Şubat 2019 03:18
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YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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