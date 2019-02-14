Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği Yönetmeliğinde Değişiklik

14 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30686

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 757

Ekli "Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası işbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 257 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-1/2/2016 tarihli ve 2016/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 257 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Sınır kapılan: Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış için tespit edilen fiziki olarak dış çevreden aynlmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır geçiş noktalannı,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının" ibareleri "Ticaret Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "bir" ve "Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanının veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında;

a) Dışişleri Bakam,

b) İçişleri Bakanı,

c) Milli Savunma Bakanı, ç) Sağlık Bakanı,

d) Tarım ve Orman Bakanı,

e) Ticaret Bakanı,

f) Ulaştırma ve Altyapı Bakanından, oluşur."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "üç ayda bir" ibaresi "yılda iki defa" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Uygulama Kurulu, İçişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında,

a) Dışişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

b) Milli Savunma Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

c) Sağlık Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

ç) Tarım ve Orman Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

d) Ticaret Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

e) Ulaştırma ve Altyapı Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı,

g) Avrupa Birliği Başkanı,

ğ) Jandarma Genel Komutanı,

h) Emniyet Genel Müdürü, ı) Sahil Güvenlik Komutanı,

i) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı,

j) Harita Genel Müdürü

k) Göç İdaresi Genel Müdürü,

l) İller İdaresi Genel Müdürü,

m) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen, oluşur."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.