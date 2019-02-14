Hatay'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor.
|14 Şubat 2019 04:38
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Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Osmaniye'nin Toprakkale, Hasanbeyli, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ile Hatay'ın Antakya, Yayladağı, İskenderun, Arsuz, Payas, Belen, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında ise fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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