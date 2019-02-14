Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Karamürsel ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
|14 Şubat 2019 05:00
|Yazdır
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda meydana gelen doğal gaz patlamasında işletme sahibi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge ile İnönü caddelerinin kesiştiği noktadaki bir lahmacun ve pide salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Restoranda yalnız olduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan işletme sahibi Aykut Canımoğlu (24) Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu bankacılık virüsü telefonunuzu hareket ettirdiğinizde bulaşıyor
15 Şubat 2019 15:50
|Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25
|İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
|Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49
|KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
|Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38
|Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
|İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18
|TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
|Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58