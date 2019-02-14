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Eşini 27 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Çok seviyordum

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u, 27 bıçak darbesiyle öldüren Emrah Yavuz'un yargılanması sürüyor. Sanık Yavuz, rüyasında gördüğü çocuklarını merak ederek eşinin evine gittiğini, kapı açılmayınca da balkondan içeri girdiğini öne sürerek, "Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştükten sonra bir şey hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi
 14 Şubat 2019 06:40
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Eşini 27 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Çok seviyordum

Olay, 7 Ağustos 2018 tarihinde Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yavuz, Bursa'dan gelerek, 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'un yanında kalan çocuklarını görmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Yavuz, eşine ekmek bıçağıyla saldırdı. Emrah Yavuz, eşini 27 bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Emrah Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Emrah Yavuz'un, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre, duruşmada savunma yapan sanık, "2010 yılında evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Evliliğimizde sorunlar vardı. 2018 yılı başında karakolluk olduk, eşim babasının evine döndü. 20 gün sonra barıştık, eşim evimize geri döndü. Bir ay sonra yine olay oldu, bana uzaklaştırma kararı verildi. Sonrasında ev tuttuk ama beni eve almamaya başladı. Olaydan bir gün önce eve tekrar gittim. Kapıyı açmadı. Telefonla aradım, açmadı. Eşim balkona çıkıp 'Git buradan' dedi. O sırada çocuklarımın bağrışma seslerini duydum. Onlara bir şey olduğunu düşündüm. Balkon yüksek değildi, içeri girdim. Eşim beni görünce donup kaldı. Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. Kolumdan yaralandım. Ben o heyecanla bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştükten sonra bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin göğsüne saplanmış bıçağı gördüm. Üzerimde telefon olmadığı için ambulansı arayamadım. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.

'ÇOCUĞU KANLAR İÇİNDEYDİ'

Duruşmada dinlenen tanık Emine K. ise "Olay günü çiftin çocuklarından biri kapımızı çalıp içeri girdi. Çocuğun elleri ve yüzü kan içindeydi. Çocuk bana 'Teyze yardım et, babam annemi bıçaklıyor' dedi. Eşime haber verdim, o da polise ve sağlık ekibine haber verdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunma ve ifadelerin ardından duruşmayı nisan ayına erteledi.
DHA
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