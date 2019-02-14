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Başkent'te otomobil 50 metreden uçtu: 2 ağrı yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçarak park halindeki araca çarptı. Otomobil içindeki 2 kişi ağır yaralandı
 14 Şubat 2019 06:20
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Başkent'te otomobil 50 metreden uçtu: 2 ağrı yaralı

Kaza, gece saatlerinde Sancaktepe Mahallesi Sarıkamış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı ilerleyen otomobil virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştı. Elif Ekşi Parkına giren otomobil, buradaki ağacı devirerek yaklaşık 50 metre yükseklikten 1576. Cadde'ye uçtu. İçinde iki kişinin olduğu araç daha sonra park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Hurda yığınına dönen uçan otomobildeki Menderes Sezen ile bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

"BURAYA BARİYER KONULMASINI İSTİYORUZ"

Kazanın yaşandığı caddeye bariyer konulmasını istediklerini belirten mahalle sakinlerinden Gül Gürbüz, "Kazanın sesini duydum. Hemen olay yerine geldim, ortalık toz ve duman olmuştu. Yukardan gelip, parktan aşağı uçmuş. Biz buraya bariyer koyulmasını ve buradaki gecekonduların kaldırılmasını istiyoruz. 2 yaralı vardı, biri sıkışmıştı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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