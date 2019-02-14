Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Karaman, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı, Giresun ile Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Tunceli, Muş, Bingöl, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(20-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.