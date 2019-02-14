Yetersiz üretim yaygarası gerçek dışı

Son dönemde fahiş fiyat artışlarını bahane eden kesimlerin, yetersiz üretim iddialarının tersine temel tarım ürünlerinde üretim fazlası olduğu rakamlarla dahi görülüyor. Yıllık tarımsal hasıla, 'Türkiye tarımda kendine yeten bir ülke olmaktan çıktı' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. TUİK rakamlarına göre, birçok temel tarım ürününde Türkiye'nin kendi kendine yettiği görülüyor. Yeterlilik miktarının yüzde 100 üzerinden hesaplandığı rakamlara göre, patates ve soğanda da fazla verildiği görülüyor.

SPEKÜLATİF ÜRÜNDE FAZLA VAR

Patateste yüzde 100,8 ile 4,8 milyon tonluk üretim gerçekleştiren Türkiye, buna göre yüzde 0,8'lik fazla vermiş oluyor. Benzer bir durum soğan için de geçerli. 2,1 milyon ton üretimin gerçekleştiği soğanda yüzde 102,1 yeterlilik oranıyla birlikte yüzde 2,1 oranında fazla verildi. Marketlerde 10 lirayı bulan etiketiyle cep yakan domates üretimi yüzde 110,8'lik bir orana sahip. En çok fazla ise yüzde 15,3 ile havuçta verilmiş durumda.

ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

Ürünlerin rekolteleri sorunun üretimde değil, aradaki stokçuluk ve aracılık zincirinde olduğunu kanıtlıyor. Şikayet edilen bu konu üzerine alınan tanzim satış kararının da ne kadar yerinde olduğu görülüyor. Bazı ürünlerde gerçekleştirilen stokçuluk ile ürünlerin fiyatları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan algı operasyonunda ürünler depolarda çürümeye terk edilmişti.

Buğday senaryosu yalanlanmıştı

Daha önce buğday ve un üzerinde de benzer bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yine 'Türkiye artık kendine yetemiyor' başlığıyla yürütülen algı operasyonuna sektör temsilcileri tarafından cevap verilmişti. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz çiftçimiz hızımıza yetişemediği için buğday ithalatı yapıyoruz. İhracatta çok yüksek rakamlara ulaştık. İç pazarda yeterli üretim var. İthal buğday yalnızca işlenerek ihraç için kullanılıyor."

Burak Karaca