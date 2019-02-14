Mısır'da darbe karşıtı 3 mahkum daha idam edildi
|14 Şubat 2019 07:15
|Yazdır
Mısır'da üst rütbeli bir polis şefini öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
Mısırlı insan hakları savunucularından Ala Abdulmunsif, yaptığı basın açıklamasında, polis şefi Tümgeneral Nebil Farag'ı öldürmekle suçlanan 3 mahkumun bugün idam edildiğini duyurdu.
İdam edilenlerin isimlerinin Muhammed Said Farag, Muhammed Abdussemig Hamede ve Salah Fethi Hasan olduğu belirtildi.
Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmazken, mahkumların avukatları veya ailelerinden de açıklama gelmedi.
Yargıtay, kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada 3 sanık hakkındaki idam cezasını 20 Ocak 2018'de onamış, aynı davada idama mahkum edilen diğer 4 sanığın cezasını ise müebbet hapse (25 yıl) çevirmişti.
Mısır güvenlik güçleri tarafından başkent Kahire'nin batısındaki Kirdase bölgesine 19 Eylül 2013'te düzenlenen operasyonda polis şefi Tümgeneral Nebil Farag vurularak öldürülmüştü.
İdam edilen üç kişi:
Mısır'da 1 haftada 6 kişi idam edildi
Mısır'da bir hafta içinde idam edilen mahkum sayısı 6'ya çıktı. Mansura İstinaf Mahkemesi'nin eski başkanı Mahmud es-Seyyid el-Murli'nin oğlunu öldürmekten idama mahkum edilen 3 kişi de geçen hafta perşembe günü idam edilmişti.
Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014 yılından bu yana Mısır'da 33 muhalif idam edildi. Ülkede haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 59 mahkum daha bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45