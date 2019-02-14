Arızayı gidermek için TIR'ın altına girdi, hayatını kaybetti
|14 Şubat 2019 07:55
|Yazdır
Olay, Kırıkkale-Samsun karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zeki Mede (55) 42 DJG 31 plakalı TIR'ındaki oluşan arızayı gidermek için dinlenme alanına park etti.
TIR dinlenme alanındaki diğer sürücüler tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Mede'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Daha sonra Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Mede'nin cesedi Balışeyh Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayı gören sürücülerden Mahir Çaybaşı ise "Anahtarı aldı buraya yattı altına. O arada marşa bastığında direksiyon mu döndü, direksiyonu dönderip de mi girdiydi onu görmedik. Biz o arada ses gelince koştuk, yanlamaya kısılmış böyle. Çekemedik bende arabadan gittim kriko aldım, geldim. Zaten o arada da ambulans geldiydi ben krikoya vurdum onlarda çekti" diye konuştu.
Jandarma ekipleri, dinlenme alanındaki olaya tanık olan diğer sürücülerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
15 Şubat 2019 15:47
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44