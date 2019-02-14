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Teknofest'te uçan arabalar yarışacak

Bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te gençler uçan arabalar ve yerli motor için yarışacak
 14 Şubat 2019 07:35
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Teknofest'te uçan arabalar yarışacak

Türkiye'nin "ayakları yere basmayan festivali" TEKNOFEST 2019' için geri sayım başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 19 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının yapılacağı festivalde 2 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl uçan araba ve yerli motor kategorilerinde de yarışmalar düzenlenecek.

TEKNOFEST başvuruların 28 Şubat'ta sona ereceğini hatırlatan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılmak isteyenlerden ellerini çabuk tutmalarını istedi. Bayraktar "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi: Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagarileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum.

360 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ERİŞTİ

Geçen yıl gerçekleşen ve bu yıl yapılacak festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, "TEKNOFEST'te hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. TEKNOFEST'e ait her şey dünyada 360 milyondan fazla kişiye erişti. Bu yıl bu rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bu yıl 19 farklı yarışma yapılacağına dikkat çeken Kacır, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde elektrikli uçan arabaların hayatımıza girdiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu yıl yarışmada uçan otomobil ve yerli motor kategorilerini ekledik" ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise yarışmanın Türkiye'nin geneline yayılması gerektiğini belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilk defa düzenlenmesine rağmen festivalin bu alanda yapılan ikinci en büyük organizasyon haline geldiğini kaydetti.

TGRT HABER SPONSOR OLDU

TEKNOFEST İstanbul'a ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT'ın yanı sıra AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor. Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor. TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında TGRT Haber yer alıyor.

19 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

TEKNOFEST kapsamında, 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. TEKNOFEST 2019 Yarışmaları şu şekilde: Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı MekanlarHackathon Yarışması, İnsansız Su altı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve TakeOff yarışmaları.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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