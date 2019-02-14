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Ankapark'ın yanına 'çocuk köyü' geliyor

Özhaseki: En çok önem verdiği projelerden birinin Çocuk Köyü olduğunu söyleyen Özhaseki şöyle konuştu: Bunu şimdiye kadar Türkiye'de duymamışsınızdır. Bir tek Kanada'da uygulanmış bir projedir. Ankapark'ın yan tarafına bir milyon metrekare üzerine çocuk köyünü yapmayı planlıyorum. Bunu 1,5 sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz
 14 Şubat 2019 08:10
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Ankapark'ın yanına 'çocuk köyü' geliyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, MHP ile yapılan iş birliğinin genişleyebileceğini belirterek "Eğer bir yerde PKK ve FETÖ'ye yakın adamlar gelecekse ittifakı niçin gözden geçirmeyelim?" dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a konuk olan Mehmet Özhaseki, özetle şunları söyledi: CHP'deki en büyük sorun, kendi gibi olamamaları. Bir taraftan 'ulusalcıyız' diyeceksiniz, diğer taraftan dönüp seçimlerde HDP ile yan yana geleceksiniz. Bütün Türkiye biliyor ki, HDP Kandil'in emri olmadan bir adım dahi atayamaz. Bütün adaylarını Kandil belirler, sadece milletvekili adaylarını değil muhtarları bile... Bizim Kemal Efendi ve yandaşları bunlarla oturup görüşme yapıyor. Bunları CHP'li seçmen de görüyor.

İKİ TANE DERDİMİZ VAR

MHP ile ittifakımızda iki tane derdimiz var. İlki, bölücü örgüt yandaşları yine iş başına gelmesin, çukurlar kazıp çocuklarımızın geleceği tehlikeye atılmasın ve PKK ile iş birliği yapanlar iş başına gelmesin diye ittifak yapıyoruz. İkincisi ise bu FETÖ'cülerin bin bir türlü yüzü var. Bir gün Kayseri'de cemevi yapılacak. İnşaatı gezerken sürekli karşılaştığım birisi var, yöneticisi sanıyordum. Meğerse öyle değilmiş. 'Hizmetin Alevi sorumlusuyum' dedi. FETÖ'cüler tarafından Aleviler arasına sokulmuş bir ajan. Yani bu FETÖ'cülerin her yerde ajanı var. Şimdi siz bu tip adamların iş başına gelmesini ister misiniz? O yüzden adaylarımızı belirlerken yerli ve milli olmasına bakıyoruz. Gölbaşı'nda kendi adayımız gayet başarılıydı ama MHP'ye bıraktık. MHP'li arkadaşımız da yerli ve milli.

İTTİFAK GENİŞLEYECEK

MHP ile 20 civarında il üzerinde görüşüyoruz. İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir. YSK'ya listeler verilene kadar bu sayı değişebilir de. İller üzerinde tek tek görüşülüyor. Biz Cumhur İttifakı içerisinde rahatız, prensiplerimiz ve ilklerimiz belli. MHP ile kol kola girdik ve çalışmaya devam ediyoruz. Eğer bir yere PKK ve FETÖ'ye yakın adamlar gelecekse ittifakı neden gözden geçirmeyelim? Önümüzdeki hafta her şey netleşecek.

BİZ PROJE KONUŞURUZ

Projelerimiz belli. Araziye çıkıp bunları çok rahat yaparız, buna gücümüz de var. Ancak rakip tarafın bin bir türlü zorluğu var. Tabii ben arkadaşımızın (Mansur Yavaş) şahsı ile ilgili hiçbir şey söylemiyorum, saygısızlık olur. Ama ben rakibimle proje konuşamıyorum. On yıldır adaysınız proje yok, tam bir fiyasko... Zamanında Melih Gökçek karşıtlığı üzerinden bir kampanya yürütülmüş, polemikler yapılmıştı. Ben de polemik falan olmaz, ben proje konuşurum. Rakibimde de bunu arıyorum ama yok. 'EYT sorununu çözeceğim' diyor. Kendini Cumhurbaşkanı zannediyor sanırım.

Özhaseki, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Melih Gökçek'le ilgili sorular üzerine de "Melih Bey'le arkadaşlığımız var. Ancak benim kampanyam bana has. Melih Bey'in konuşması benim seçim stratejimin bir parçası değil. Melih Bey'in fikrini söylemek gibi bir demokratik hakkı var" dedi.

TRAFİĞE METROBÜS ÇÖZÜMÜ

Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini de anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Metrobüs ile ilgili konuşan Özhaseki "Ulaşım projelerimle ilgili devlet desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldım. Kızılay'dan havaalanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesine uzanacak hat yapmak ciddi bir şeydir. Ben trafik sorununu toplu taşımayla çözeceğim. Özellikle parkta uygulanan bir sistem var. 'Park et devam et' sistemi. Raylı sistem durağına arabasını park ettiğinde, inip raylı sisteme bindiğinde beş dakikada gidecek. Park yerlerini hazırlamak belediyelerin işidir. Metrobüs olacak. Hatların nerede olacağıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılıyor" dedi. En çok önem verdiği projelerden birinin Çocuk Köyü olduğunu söyleyen Özhaseki şöyle konuştu: Bunu şimdiye kadar Türkiye'de duymamışsınızdır. Bir tek Kanada'da uygulanmış bir projedir. Ankapark'ın yan tarafına bir milyon metrekare üzerine çocuk köyünü yapmayı planlıyorum. Bunu 1,5 sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.
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