Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtacak
|14 Şubat 2019 07:50
|Yazdır
2010 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmeleri sırasında, o dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki'yi hedef almıştı. Özhaseki, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve iftiralarını yargıya taşınmıştı.
27 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI
23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı.
YARGITAY ONADI
Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı dava sonucu 2015 yılında verilen tazminat kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtayca onanmış, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle beraber Özhaseki'ye yaklaşık 27 bin TL ödemesine hükmedilmişti.
ÖZHASEKİ ANKARALILARI DÖNER ZİYAFETİNE DAVET ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, tazminatı aldıktan sonra bu ücreti halka döner olarak dağıtacağını açıklamıştı. Özhaseki verdiği sözü yarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yerine getirecek. Kurulacak döner tezgahlarında vatandaşlara ücretsiz döner dağıtılacak. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki vatandaşları döner ziyafetine davet etti. Saat 13.00'te gerçekleşecek olan programa Mehmet Özhaseki de katılacak
AYKUT GÖREN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45