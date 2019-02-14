Dolar yeniden yukarı yönlü
|14 Şubat 2019 08:30
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Dolar kuru, hafta başından devam eden dalgalanmasını sürdürüyor.
Dolar endeksindeki gevşeme ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin pozitif seyretmesiyle dün 5.25 altına düşen kur akşam saatlerinde yeniden yukarı yönlü harekete başladı.
95'li seviyelere inen dolar endeksinin yeniden 97 bandının üzerine çıkmasıyla dolar/TL günü 5.28 TL seviyelerinden kapatırken borsa da dış yatırımcılardan gelen satışla 101 bin puana dek indi. Petrol fiyatları da Suudi Arabistan'ın daha fazla üretim kısıntısına gideceğini açıklamasının ardından başlayan çıkışını sürdürdü ve 64 dolara dayandı.
Geçen hafta uzun süre sonra 300 puan altına inen Türkiye'nin kredi risk primi (cds) yeniden 315 puan civarında seyrediyor.
14 şubat sabahı dolar dolar kuru 5.29 üzerinde. Euro ise 5.98 TL'de.
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Piyasalar, TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik, bütçe gerçekleşmesi, Aralık ayı sanayi üretimi verilerinin yanı sıra piyasalar S&P'nin açıklayacağı Türkiye raporunda pozitif bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine odaklandı.
Dış politikada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Rusya ziyareti ve Suriye politikasıyla ABD ile ilişkilere yansımaları izleniyor. ABD cephesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alınması durumunda Patriot onayının rafa kaldırılacağını ve F-35 programının tehlikeye girebileceğini belirtmişti.
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