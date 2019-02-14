1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerel seçimlerde ittifak tablosu genişledi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin işbirliği sürecini yazdı. Sarıkaya AK Parti ile MHP ittifakında yeni il ve ilçelerin gündemde olduğunu belirtirken, CHP ile İYİ Parti ittifakında da 3 il üzerinde görüşmelerin sürdüğünü yazdı
 14 Şubat 2019 08:45
Yazdır
Yerel seçimlerde ittifak tablosu genişledi

Partiler adaylarını sahaya erken sürmelerinin yararını gördü.

Her iki ittifak da kamuoyu yoklamaları sonucu kaybetme riski bulunan illerde adaylarını çekip, yerine yenisini koyarken, birlikte olmaları halinde kazanma şansı gördükleri illerde de ittifaka yöneldi.

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz'ın dün yaptıkları görüşmede yeni ittifak alanları masaya yatırıldı ve hangi illerde aday değişimine gidileceği konusu ele alındı.

Bu kapsamda Çanakkale, Edirne, Bilecik'te MHP adayının geri çekilip, AK Parti adayı ile yola devam konusunda görüş birliğine varıldı.

Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar'da da adayını çekecek; buna karşın AK Parti de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.

Kars ve Iğdır'da ise AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor.

Yeni kamuoyu yoklamaları yaptırarak bu hafta sonuna kadar karara bağlanması konusunda da uzlaşma sağlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 18 Şubat Pazartesi günü listelerin YSK'ya teslim edilmesinden önce bir araya gelmesi de muhtemel...

CHP-İYİ PARTİ'DE ÜÇ YENİ İL

CHP- İYİ Parti'de de benzer bir süreç yaşanıyor...

İki partinin kurmayları dün itibarıyla Amasya, Sivas ve Niğde'de uzlaşıyı tamamladı...

Bu kapsamda İYİ Parti Amasya ve Sivas'ta aday göstermeyecek, YSK'ya sunduğu listede bu illeri boş bırakacak; her iki ilde CHP adayına destek verecek.

Niğde'de ise CHP adayını geri çekip, YSK listesinde göstermeyecek ve İYİ Parti'yi destekleyecek.

CHP-İYİ Parti'nin daha önce 51 yerde sağladıkları ittifakı 10 ilde daha hayata geçirmekte kararlı oldukları ve sayının 60'a yaklaşma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

İSYAN VAR

Açıklanmış ve sahaya çıkıp afiş ve pankartlarını sergilemiş adayların geri çekilmesi, aday gösterilmeme kararı da yeni bir sıkıntıyı hortlattı.

Adaylığı açıklanıp, şimdi geri çekilmesi istenen kişiler itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek tepki gösterirken, bazı yerlerde de adaylıktan çekilme yerine, bağımsız olarak devam etme yönünde eğilim baş gösterdiği, genel merkez yöneticilerinin bu durumu yatıştırmak için çaba gösterdiği de gelen haberler arasında...

Ayrıca adayın geri çekilmesinin bir seçim bölgesinde "kaybedecekler" algısını yaratmasının etkisi de hesaba katılıyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38		 Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36		 Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19		 Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29		 Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58		 'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kasa 2
diyet yapana kurulacak cümle 5
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 7
zulacılık 2
çiçek 3
dmax 2
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
yasin suresi 3
erciyes 1
muzdarip 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam