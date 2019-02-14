MHP'li Enginyurt: Akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak...
MHP'li Enginyurt: Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik
|14 Şubat 2019 08:39
|Yazdır
Hazır tanzim satış işine el atmışken"
Yaptığı açıklamalarla dikkati çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda hükümete bir öneride bulundu. Enginyurt, "Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik" dedi.
Enginyurt, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş sağlanması amacıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını değerlendirdi.
Benzin fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Enginyurt Twitter'dan şunları kaydetti:
Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik.
22 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45