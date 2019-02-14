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İki üniversitede enstitü ve yüksekokul kuruldu

Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı olarak da Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu
 14 Şubat 2019 08:35
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İki üniversitede enstitü ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve yüksekokul kurulması, bazı yüksekokul ve enstitülerin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde de Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kararla, Gaziantep Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Metalurji Enstitüsü ve Haliç Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.
Anadolu Ajansı
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