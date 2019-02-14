TCDD Taşımacılık ve Altyapı Genel Müdürleri görevden ayrıldı
|14 Şubat 2019 09:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bazı genel müdürlüklerde kadro değişikliği için düğmeye bastı.
3 genel müdürle konuşuldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, emekliye ayrıldı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt da cuma günü itibarıyla emekli olacak. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevinden ayrıldı. Çıtak, Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirildi.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kulislerde, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın'ın da adı gündeme geldi. Apaydın'ın umre dönüşü görevden alınacağı iddia edildi. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, bunu teyit etmedi. Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı'nda üst düzeyde kadro değişikliğinin "ihtiyaçlar" çerçevesinde devam edebileceği mesajını verdi.
Olcay Aydilek
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