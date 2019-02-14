MAK Danışmanlık: Mansur Yavaş 5-6 puan önde
|14 Şubat 2019 09:15
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV5'te yayınlanan 'Kulis Ankara' programında yerel seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kulat, Ankara'ya ilişkin anket sonuçlarını da paylaştı. Elindeki verileri hem AK Parti adayı Mehmet Özhaseki hem de CHP adayı Mansur Yavaş'la paylaştığını söyleyen Kulat, "Elimizdeki verilere göre Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi.
Kulat, şunları kaydetti:
Yerel seçim anketleri yapıyoruz. Elimizdeki verilere göre muhalefet hiç olmadığı kadar önde çıkıyor Ankara'da. Muhalefet önde görünüyor Ankara'da. Bizim henüz Mehmet Özhaseki'nin isminin açıklanmadığı dönemde yaptırdığımız araştırmalarda Özhaseki'nin ismi hiç ilk üçte çıkmadı. Süleyman Soylu, Veysel Tiryaki ve Mustafa Tuna ve isimleri çıkıyordu. Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir.
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