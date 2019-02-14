Kalıcı bedelli gelecek, fiyatlar her yıl değişecek
|14 Şubat 2019 09:47
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Bedelli askerlik yasasının çıkarılmasıyla talebin yoğun olması, sistemin kalıcı hale getirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkardı.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı, ancak üzerinde bazı değişiklikler yapılabilecek.
Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale getirilirken, yaş faktörü devreye girmeyecek. 20 yaşında askere gelenler, temel eğitim süresinin tamamladıktan sonra bedelli yapabilecek.
BEDELLİ ÜCRETİ HER YIL DEĞİŞEBİLİR
Temel eğitim süresinin 1 ay olması planlıyor. Bedelli askerliğin ücreti ise her yıl belli bir kritere göre değişebilir.
ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA 3 - 6 AY SEÇENEĞİ
Askerlik dönemi, yükümlülerin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 ay olacak. Geçtiğimiz günlerde, askerlik sürelerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olabileceği belirtiliyordu.
Üniversite mezunları için seçenekli olarak 3 ya da 6 aylık dönem olabileceği söyleniyor.
HER YIL 200 BİN KİŞİ YARARLANACAK
TSK'nın personel ihtiyacı, her yıl 400 bin civarında ancak 700 binin üzerinde başvuru söz konusu. Ortalama her yıl 200 bin kişinin bedelli yapmasıyla, TSK da rahatlayacak.
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