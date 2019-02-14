1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalıcı bedelli gelecek, fiyatlar her yıl değişecek

Kalıcı bedelli askerlik sisteminde fiyatlar, her yıl belli bir kritere göre değişiklik gösterebilir.
 14 Şubat 2019 09:47
Yazdır
Kalıcı bedelli gelecek, fiyatlar her yıl değişecek

Bedelli askerlik yasasının çıkarılmasıyla talebin yoğun olması, sistemin kalıcı hale getirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı, ancak üzerinde bazı değişiklikler yapılabilecek.

Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale getirilirken, yaş faktörü devreye girmeyecek. 20 yaşında askere gelenler, temel eğitim süresinin tamamladıktan sonra bedelli yapabilecek.

BEDELLİ ÜCRETİ HER YIL DEĞİŞEBİLİR

Temel eğitim süresinin 1 ay olması planlıyor. Bedelli askerliğin ücreti ise her yıl belli bir kritere göre değişebilir.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA 3 - 6 AY SEÇENEĞİ

Askerlik dönemi, yükümlülerin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 ay olacak. Geçtiğimiz günlerde, askerlik sürelerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olabileceği belirtiliyordu.

Üniversite mezunları için seçenekli olarak 3 ya da 6 aylık dönem olabileceği söyleniyor.

HER YIL 200 BİN KİŞİ YARARLANACAK

TSK'nın personel ihtiyacı, her yıl 400 bin civarında ancak 700 binin üzerinde başvuru söz konusu. Ortalama her yıl 200 bin kişinin bedelli yapmasıyla, TSK da rahatlayacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38		 Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36		 Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19		 Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29		 Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58		 'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kalmaktan korkmayan erkek 3
en büyük korkusu evde kalmak olan kız 2
merhamet 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
mesut özil 1
Biz de seni bekliyorduk. 2
fıtrat 8
bu 14 Şubatta tek taş reklamı yapılmaması 3
sabim 1
diyet yapana kurulacak cümle 5
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam